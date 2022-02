Bruxelles, 8 feb. (LaPresse) – Nella sua prima emissione obbligazionaria sindacata del 2022, la Commissione europea ha raccolto oggi altri 5 miliardi di euro in fondi NextGenerationEu per conto dell’Ue in un altro accordo di successo. Con scadenza 6 luglio 2051, l’obbligazione trentennale – stipulata come aumento di un’obbligazione Ue esistente – porta il finanziamento totale raccolto nell’ambito del programma a 78,5 miliardi di euro. Il successo del posizionamento della Commissione -scrive l’Esecutivo Ue in una nota – contribuirà a sostenere lo slancio alla base della ripresa dell’Europa dalla pandemia di Covid-19.

