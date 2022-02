Roma, 8 feb. (LaPresse) – “La maternità surrogata lede la dignità delle donne e dei bambini. La ‘dignità’ va rimessa al centro, non a caso è stata la parola al centro del discorso di insediamento del presidente Sergio Mattarella”. Così Fabrizia Giuliani, filosofa alla Sapienza di Roma, femminista, tra le fondatrici di ‘Se non ora quando’ ed ex deputata Pd, intervistata da LaPresse.

