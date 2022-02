Milano, 8 feb. (LaPresse) – “La notizia che la causa di merito relativa all’impugnazione delle modifiche statutarie e all’elezione di Conte sarà decisa nel merito tra venti giorni è del tutto infondata e rischia di creare illusioni destinate ad infrangersi con la realtà della disciplina processuale: il primo marzo la causa sarà trattenuta in decisione esclusivamente per la pronuncia sull’eccezione di incompetenza territoriale che, come insegnano le Sezioni Unite della Cassazione, contempla la concessione di un ulteriore termine di 80 giorni per il deposito di comparse conclusionali e repliche”. Così in una nota l’avvocato Lorenzo Borrè, l’avvocato che ha assistito gli attivisti del Movimento 5 Stelle a Napoli nel ricorso contro la modifica dello statuto che ha eletto Giuseppe Conte come presidente del Movimento. “Non solo: un’eventuale declaratoria di incompetenza territoriale – aggiunge – non comporterà il venir meno della stabilità dell’ordinanza cautelare in quanto la pronuncia in rito non definisce il giudizio, ma indicherà solo il Tribunale davanti al quale deve essere proseguito il giudizio di merito (che peraltro ben potrebbe essere lo stesso Tribunale di Napoli). Non è dato conoscere chi abbia divulgato la notizia, ma è opportuno che l’opinione pubblica sia informata realisticamente”, conclude Borrè.

