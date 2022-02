Milano, 8 feb. (LaPresse) – Parere estremamente favorevole da parte dell’assessore alla Sicurezza De Corato, che in Aula ha ricordato come, da giugno 2020 a ieri, Areu sia intervenuta 957 volte nella sola Milano per soccorrere monopattinisti. “Il Governo – ha ricordato il rappresentante di Palazzo Lombardia – ha tentato di migliorare la normativa, ma, a parer mio, le modifiche entrate in vigore a novembre scorso non hanno in alcun modo incrementato la sicurezza. Le frecce, il doppio freno e la riduzione di 5 chilometri orari della velocità non hanno dato, fino ad ora, i risultati auspicati. Casco, un minicorso e assicurazione – ha sostenuto De Corato – possono essere elementi di tutela per il guidatore e per chi circola in strada”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata