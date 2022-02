Roma, 8 feb. (LaPresse) – Potrebbe tenersi venerdì, e non giovedì come inizialmente previsto, il Consiglio dei ministri. Il tentativo, viene spiegato, è quello di far approdare sul tavolo del Governo la riforma del Csm. Ieri a palazzo Chigi si è svolto un lungo incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la Guardasigilli Marta Cartabia per limare i dettagli del testo.

