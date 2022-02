Roma, 8 feb. (LaPresse) – “Sulle ‘porti girevoli’ resta sostanzialmente l’impianto della riforma Bonafede e questo è molto apprezzabile: un magistrato che si schiera in politica non può tornare a fare il pm o il giudice. Sono regole che con forza abbiamo voluto introdurre sin dall’inizio e potrebbero presto vedere la luce”. Così fonti del MoVimento 5 Stelle all’esito dell’incontro con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sulla riforma del Csm. “Sulla legge elettorale ci sono stati dei correttivi nella direzione da noi auspicata ma temiamo che ancora non siano sufficienti ad evitare la spartizione fra correnti. In ogni caso ci riserviamo di analizzare il testo che sarà portato al cdm e in commissione giustizia per l’esame del Parlamento” concludono le stesse.

