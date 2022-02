Torino, 8 feb. (LaPresse) – Cnh Industrial riporta “una forte performance per l’intero anno 2021”, ultimo anno di attività prima della scissione di Iveco Group con data di efficacia 1° gennaio 2022. Lo riferisce una nota della società con i risultati dell’esercizio 2021 pre-scissione. I ricavi consolidati sono pari a 33,4 miliardi di dollari (in crescita del 28% anno su anno), utile netto pari a 1.760 milioni di dollari, con risultato diluito per azione adjusted pari a 1,35 dollari, e Ebit adjusted delle attività industriali pari a 2.114 milioni di dollari, il più alto nella storia della società. Free cash flow delle attività industriali positivo pari a 1.751 milioni di dollari. Il Consiglio di Cnh Industrial intende proporre agli azionisti della società alla prossima assemblea annuale prevista per il 13 aprile, un dividendo annuo di 0,28 euro per azione ordinaria, per un totale di circa 380 milioni di euro (~430 milioni di dollari).

