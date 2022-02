Los Angeles (California, Usa), 8 feb. (LaPresse) – ‘Il potere del cane’ ha ottenuto anche le nomination per la miglior regia e per tutti i suoi attori, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee. Le altre pellicole candidate come miglior film sono ‘Belfast’, ‘I segni del cuore’, ‘Don’t Look Up’, ‘Drive My Car’; ‘Una famiglia vincente – King Richard’, Licorice Pizza’, ‘La fiera delle illusioni – Nightmare Alley’ e ‘West Side Story’. Campion, nominata per ‘Lezioni di piano’ del 1993, è diventata la prima donna ad essere nominata due volte come miglior regista. L’anno scorso, Chloe Zhao è diventata la seconda donna ad aggiudicarsi la statuetta.

