Reggio Emilia, 8 feb. (LaPresse) – I resti ritrovati in un canale a fine settembre, poco lontano da Novellara (Reggio Emilia), durante le ricerche di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane, residente nel paese reggiano, di cui non si hanno più notizie dalla primavera e per la cui sparizione sono indagate 5 persone (i genitori, due cugini, uno dei quali è in carcere, insieme allo zio e un cugino), avrebbero origine animale e non umana. Si tratterebbe, infatti, di resti organici da attribuire a un maiale o a un cinghiale. La notizia, riportata dalla Gazzetta di Reggio, è stata confermata dalle forze dell’ordine. Non si sono ancora conclusi, invece, gli accertamenti su un osso rinvenuto a novembre a Lido Po di Boretto, sempre in provincia di Reggio Emilia. Prima della sua sparizione, la 18enne avrebbe rifiutato un matrimonio forzato imposto dalla famiglia.

