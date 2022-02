Milano, 8 feb. (LaPresse) – L’Inter si impone per 2-0 sulla Roma in una gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I gol di Dzeko dopo 2′ e di Sanchez al 68′. Inter qualificata per le semifinali, dove attende la vincente del match tra Milan e Lazio.

