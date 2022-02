Roma, 8 feb. (LaPresse) – “Se non durante il Consiglio dei ministri di questa settimana in quello della prossima, avremo un sostanzioso intervento da almeno 5 miliardi di euro a sostegno di famiglie, piccole medie imprese e commercianti per contrastare gli aumenti di luce e gas”. Così il leader della Lega Matteo Salvini su Radio Libertà. “Il mezzo mi interessa poco, quello che mi interessa è il fine. Dobbiamo aiutare gli italiani a tener duro. Se qualche ministro vuole lasciare al freddo le famiglie e far fallire le imprese per non indebitarsi vive in una realtà tutta sua”, ha aggiunto Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata