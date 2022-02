Milano, 7 feb. (LaPresse) – “Saremo uniti. Agiremo insieme e faremo tutti i passi necessari”. Così il cancelliere tedesco Olaf Sholz, dopo l’incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Joe Biden, a proposito del gasdotto Nord Stream 2, in caso di invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Abbiamo preparato tutto in modo intensivo per essere pronti con le sanzioni necessarie in caso di aggressione militare contro l’Ucraina”, ha affermato Scholz.

