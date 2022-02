Milano, 7 feb. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin, in conferenza stampa a Mosca dopo i colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron, si è detto disponibile a fare di tutto per trovare “compromessi” soddisfacenti per tutti sulla crisi ucraina. Lo riportano i media internazionali.

