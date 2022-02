Milano, 7 feb. (LaPresse) – Comunicazioni intercettate in possesso degli Stati Uniti rivelano che alcuni funzionari russi, tra cui membri dell’intelligence e militari, sono preoccupati che un’invasione su larga scala dell’Ucraina sarebbe più costosa e difficile di quanto non credano il presidente russo Vladimir Putin e altri leader del Cremlino. Lo riferisce la Cnn citando quattro fonti che hanno familiarità con l’intelligence. I funzionari hanno anche manifestato il timore che i loro piani vengano scoperti e resi pubblici dalle nazioni occidentali. Non ci sono prove, però, che i funzionari siano contrari al piano generale, o che si ribellerebbero agli ordini di Putin, hanno affermato due delle fonti.

