Milano, 7 feb. (LaPresse) – “se la Russia dovesse invadere l’Ucraina tutti quanti siamo pronti a non accettare la situazione, gli Usa e i paesi Nato”. Così il presidente americano Joe Biden in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Sholz dopo l’incontro alla Casa Bianca. “Non potremmo rimanere con le mani in mano”, ha rimarcato.

