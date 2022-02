Milano, 7 feb. (LaPresse) – La Germania è disposta a “pagare un alto prezzo economico” in caso di sanzioni contro la Russia. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, in conferenza stampa a Kiev con l’omologo Dmytro Kuleba, citata dai media tedeschi. In caso di escalation del conflitto in Ucraina, la Germania ei suoi partner hanno preparato “una serie di misure dure” contro la Russia, “senza precedenti”.

