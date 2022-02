Milano, 7 feb. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, non parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, né di persona né in videocollegamento. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Putin non ha in programma di partecipare alla Conferenza di Monaco in alcun formato”, ha riferito Tass. L’appuntamento internazionale si terrà dal 18 al 20 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata