Roma, 7 feb. (LaPresse) – “Gli studenti che non sono riusciti a fare il tampone ieri sono stati messi in dad, in via eccezionale”, prosegue Cottarelli che spiega che i rapporti con le Asl del Lazio sono comunque “rapidi e proficui”. “Le nuove norme – ammette – hanno creato confusione. Le famiglie sono disorientate”, prosegue. “Le scuole hanno bisogno di tempo per riallinearsi, ma ad ogni modo ce l’abbiamo fatta”.

