Milano, 7 feb. (LaPresse) – La Russia vede qualsiasi sanzione unilaterale come una violazione delle prerogative del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha affermato il primo vice rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyansky, citato dall’agenzia Tass. “La Russia è stata tradizionalmente guidata dalla consapevolezza che le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono le uniche legittime”, ha affermato in una riunione del Consiglio di sicurezza, “in questo contesto, la pratica di utilizzare misure coercitive unilaterali da parte dei singoli Stati e di loro associazioni suscita preoccupazioni sempre maggiori. Consideriamo tali sanzioni come una violazione delle prerogative del Consiglio, che creano ostacoli alla pace”. “Mosca interpreta la pratica dell’uso di tali restrizioni come una violazione della sovranità dei paesi e un’ingerenza nei loro affari interni”, ha sottolineato.

