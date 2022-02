Pechino (Cina), 7 feb. (LaPresse) – Lo slittinista Dominik Fischnaller, bronzo ieri nel singolo maschile ai Giochi di Pechino 2022, è stato riscontrato positivo al tampone per Covid-19. L’atleta, totalmente asintomatico, è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. Il Coni “sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del CIO per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese – fa sapere il Coni in una nota – Auguriamo a Dominik una pronta guarigione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata