Pechino (Cina), 7 feb. (LaPresse) – “Per me l’argento non era abbastanza oggi, volevo di nuovo l’oro. Lo volevo e dovevo andare a prendermelo”. Lo ha detto Arianna Fontana, campionessa olimpica nei 500 short track ai Giochi di Pechino 2022, parlando in zona mista subito dopo la cerimonia di premiazione.

