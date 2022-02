Pechino (Cina), 7 feb. (LaPresse) – Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha incontrato di persona Peng Shuai. Lo comunica il Cio in una nota. L’incontro è avvenuto sabato sera a cena presso l’Olympic Club di Pechino. Presente anche l’ex presidente della Comissione degli atleti e attuale membro del Cio Kirsty Coventry. In questa occasione la tennista ha annunciato a Bach che avrebbe partecipato a diversi eventi ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Quella sera stessa, lei e Kirsty Coventry hanno assistito alla partita di doppio misto di curling tra Cina e Norvegia. Durante la cena i tre hanno parlato della loro comune esperienza da atleti alle Olimpiadi e Peng Shuai ha manifestato la sua delusione per non esser riuscita a qualificarsi per i Giochi Olimpici di Pechino. In questo contesto, ha espresso l’intensione di venire in Europa quando la pandemia di Covid-19 sarà finita. Bach l’ha invitata a Losanna a visitare il Cio e il Museo Olimpico. Peng Shuai ha accettato questo invito. Tutti e tre hanno convenuto che qualsiasi altra comunicazione sul contenuto dell’incontro sarebbe stata lasciata alla discrezione della tennista.

