Milano, 7 feb. (LaPresse) – “In più occasioni abbiamo evidenziato quanto la gestione delle votazioni e della comunità degli iscritti richiedesse un livello di attenzione e professionalità che non possono essere improvvisati con modelli di gestione, invece, approssimativi e dilettantistici così come, invece, avvenuto”. Così l’Associazione Rousseau in un post pubblicato su ‘Il Blog delle Stelle’ dopo la sentenza del tribunale di Napoli relativa al M5S.

