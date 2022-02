Milano, 7 feb. (LaPresse) – “La discussione sul limite di mandati produce maldipancia comprensibili. E’ un principio forte e un’intuizione giusta e Beppe Grillo lo ha ribadito in un post. Ma resta un principio ispiratore, che la politica non é una professione ma una vocazione. Secondo me questa regola ha un fondamento che va mantenuto, ne vorrei discutere con Grillo, ma ragionerei sul trovare qualche volta delle deroghe…”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7. “Una deroga a Di Maio? Adesso non personalizziamo, a tempo debito faremo le valutazioni del caso”, aggiunge.

