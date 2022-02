Milano, 7 feb. (LaPresse) – “Non è nell’orizzonte delle cose che Di Maio venga espulso ma é ovvio che lui – che è l’ex leader – ha delle responsabilità in più. Una leadership vera non ha mai paura del confronto sulle idee ma di fronte ad un attacco così plastico, in televisione, non si può fare finta di nulla”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7.

