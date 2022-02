Milano, 7 feb. (LaPresse) – A chi conviene lasciare così la legge elettorale? “La politica in questo momento sta andando più su una legge proporzionale però non è detto che ci riesca. In questo caos, dove non esistono più le coalizioni, le coalizioni che c’erano non ci sono più e quelle che non c’erano una volta adesso ci sono, ad esempio a sinistra, e comunque con la conflittualità che c’è all’interno del M5S, forse il sistema proporzionale potrebbe accontentare tutti quanti”. Così a LaPresse il sondaggista Antonio Noto. “Ormai accade sempre – aggiunge – che le alleanze non si fanno prima delle elezioni ma si fanno il giorno dopo. A quel punto è meglio legittimare questo e fare in modo che con un sistema proporzionale poi si possano aggregare le alleanze una volta aperte le urne”. “Già con il M5S abbiamo visto che il sistema elettorale non ha retto: se c’è un terzo polo, non ci sono più maggioranze in Parlamento. La legge elettorale attuale non è in linea con il mercato politico. Poiché c’è molta polverizzazione tra i partiti, probabilmente il sistema proporzionale è quello più in linea con le attese dei partiti”, conclude Noto.

