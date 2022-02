Gerusalemme, 7 feb. (LaPresse/AP) – La polizia israeliana avrebbe usato lo spyware Pegasus sui telefoni del figlio dell’ex premier Benjamin Netanyahu e di suoi stretti contatti. Lo ha riferito il giornale israeliano Calcalist, dopo che in precedenza è stato riferito che il software dell’israeliano NSO Group sarebbe stato utilizzato dalla polizia per controllare dimostranti e altri cittadini israeliani. Il premier Naftali Bennett ha dichiarato che le accuse, se fossero confermate, sarebbero “molto gravi”. Secondo Calcalist, oltre che a un telefono registrato ad Avner Netanyahu, Pegasus sarebbe stato usato per controllare due consulenti alla comunicazione e la moglie di un imputato del caso di presunta corruzione in cui l’ex premier è coivolto. Altre figure colpite, secondo il giornale, sarebbero imprenditori, ex collaboratori di ministri, sindaci.

