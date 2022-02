Milano, 7 feb. (LaPresse) – “È gravissimo che un ragazzo di 18 anni abbia perso la vita e che non ci siano tutele maggiori”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in conferenza stampa nella Prefettura di Milano dove ha partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata