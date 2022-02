Milano, 7 feb. (LaPresse) – “Il rischio isolamento” per Fratelli d’Italia “non lo vedo molto, perché parliamo del modello Le Pen, ma parliamo di sistemi che non conosciamo facendo finta di conoscere. L’isolamento di Marine Le Pen in Francia, che comunque non è alleata mia ma è alleata di Salvini in Europa, si può ottenere con quel sistema e quella legge elettorale”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Rainews24.

