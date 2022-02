Ferrara, 7 feb. (LaPresse) – “Famiglie e aziende stanno facendo i conti con rincari a doppia cifra: è necessario provvedere quanto prima a calmierare i prezzi, stanziando risorse adeguate. Ci uniamo a questa iniziativa congiunta per far sentire anche la nostra voce al governo, affinché dia risposte utili e in tempi rapidi, ricordando che il Prodotto interno lordo lo fanno le imprese e i lavoratori, che devono essere messi nelle condizioni di lavorare: gli aumenti spropositati dei costi di luce e gas influiscono inoltre anche sulla parte corrente dei bilanci comunali, generando effetti fortemente negativi anche per gli enti locali”. Lo ha dichiarato Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, che ha scelto di partecipare all’iniziativa dei Comuni dell’Emilia-Romagna, oscurando piazza della Repubblica, per 30 minuti, giovedì dalle 20 alle 20.30 per “spegnere le luci per accendere i riflettori su un tema urgente”, come è diventato quello del rincaro delle bollette. “All’esecutivo chiediamo, quindi, anche che si attivi per sostenere le amministrazioni virtuose che hanno sempre operato per il bene delle proprie comunità”, ha aggiunto il sindaco. Anche Alessandro Balboni, assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara, ha sottolineato come la politica energetica debba essere ripensata: “Le attività produttive non possono rischiare di chiudere i battenti o di essere penalizzate dalla mancanza di un’adeguata pianificazione nazionale e dalla dipendenza degli approvvigionamenti energetici dalle potenze straniere. Come amministrazione comunale stiamo puntando fortemente, e punteremo, sull’efficientamento energetico e sulla riduzione dei consumi, ma ciascuno deve fare la sua parte, governo in primis”.

