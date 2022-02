Roma, 7 feb. (LaPresse) – “Siamo in fase di lotta ma nelle ultime settimane vediamo segnali assolutamente incoraggianti. Questa fase nuova è stata possibile grazie a una campagna di vaccinazione straordinaria che ci sta mettendo in condizione di gestire la stagione del covid in modo diverso. Stiamo riuscendo a piegare la curva senza misure particolarmente restrittive”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando a un evento delle ‘Agorà democratiche’ sul Pnrr.

