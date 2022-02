Pechino (Cina), 7 feb. (LaPresse/AP) – “Violenza sessuale? Non ho mai detto di aver subito un abuso sessuale. Quel post ha provocato un enorme malinteso”. Peng Shuai rompe il silenzio e parla per la prima volta in una intervista al quotidiano francese ‘L’Equipe’. Il giornalisti della testata francese hanno parlato con la tennista in un hotel a Pechino, dove sono in corso le Olimpiadi, in un’intervista di un’ora organizzata dal comitato olimpico cinese. “Il mio desiderio è che il significato di quel messaggio sui social non venga più distorto”, ha aggiunto. Il caso attorno alla figura di Peng Shuai è scoppiato nello scorso novembre, quando la tennista è scomparsa per un breve periodo dalla scena pubblica dopo aver pubblicato su Weibo, la principale piattaforma social in Cina, un post in cui affermava di aver subito un abuso sessuale da parte di Zhang Gaoli, ex vicepremier e membro Partito Comunista Cinese.

