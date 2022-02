Bruxelles, 7 feb. (LaPresse) – “Se dovessimo intraprendere un’azione di politica monetaria, porre fine gradualmente ai prezzi di acquisto delle attività e aumentare ripetutamente i tassi di interesse avrebbe un impatto immediato sui prezzi dell’energia? Non credo. Con una spedizione di container e movimentazione di camion improvvisamente meravigliose? Non credo”. Così la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, rispondendo a una domanda in audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo.

