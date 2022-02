Roma, 6 feb. (LaPresse) – “I mercati finanziari possono utilizzare lo strumento della tassonomia per definire quali sono gli investimenti sostenibili”, dunque “si poteva dire che sono energie transitorie, distinte da quelle del futuro, verdi. Nessuno vuole ordinare ai Paesi di chiudere il gas o il nucleare, ma un conto è dire di non chiudere, un altro è dire queste sono le energie verdi. La Commissione, non con qualche dissenso, ha deciso questa tassonomia. Che poi i grandi Paesi decidano di investire su questi pacchetti è tutt’altro discorso”. Lo dice il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a ‘Mezz’ora in più’, su Rai3. “Servono queste energie per la transizione? Sì – continua la riflessione -. Se vogliamo uscire dal carbone. Però una distinzione tra le energie della transizione e quelle del futuro è molto importante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata