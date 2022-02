Sanremo, 6 feb. (LaPresse) – “Per me il momento più bello è stato il duetto con Jovanotti, mi ha dato una carica bellissima. Il momento più difficile è stato forse il primo giorno, non sapevo se la canzone sarebbe piaciuta. Ma poi la canzone ha preso il volo e ora non è più nostra, sentirla cantare per strada è stato bellissimo”. Lo ha detto Gianni Morandi, terzo classificato al Festival di Sanremo, in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata