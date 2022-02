Sanremo, 6 feb. (LaPresse) – “Sono onorato dalle parole del dottor Fuortes, lo ringrazio. Come ha detto lui, dobbiamo ragionare a menti riposate. Fare Sanremo è un lavoro molto lungo. Le cose vanno fatte quando si hanno idee, entusiasmo. Ora avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente per parlare di Sanremo e anche di altri progetti”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, nella conferenza stampa conclusiva, dopo che l’ad Rai Carlo Fuortes ha auspicato una sua conduzione anche per il prossimo anno.

