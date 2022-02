Roma, 6 feb. (LaPresse) – Sulla candidatura di Elisabetta Belloni “non è stato certo Luigi Di Maio a creare problemi”. Lo dice il deputato M5S ed ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni di ‘Mezz’ora in più’, su Rai3. “Basta guardare la successione degli eventi – spiega -. Salvini il venerdì sera dice che l’indomani stiamo per avere una presidente donna, lì io ho visto un po’ una rincorsa di Conte a voler mettere il cappello su questa ipotesi, quindi interviene poco dopo dicendo più o meno la stessa cosa. Dopodiché si intuisce che questo nome potrebbe essere quello della direttrice del Dis, ma da quel momento una raffica di no da Renzi, da una parte di Pd, una parte di FI e Di Maio allora dice ‘peccato, forse ci stiamo bruciando un nome che poteva essere quello giusto'”.

