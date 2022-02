Roma, 6 feb. (LaPresse) – “Non ci sono scissioni”. Lo dice il deputato M5S ed ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni di ‘Mezz’ora in più’, su Rai3. Avremmo bisogno di un momento di confronto chiaro, democratico e quanto più inclusivo possibile, che adesso manca – aggiunge – ed è un’esigenza sentita da più parti. Deve essere un momento di riflessione, per confrontarci tranquillamente, anche sulle responsabilità che ci possono essere state dei singoli, all’interno soprattutto di questo percorso del Quirinale” ma “non deve essere l’occasione per cercare capri espiatori per coprire il momento di debolezza che abbiamo”.

