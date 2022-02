Roma, 6 feb. (LaPresse) – “Ancora una volta Grillo rilancia e va a coprire un vuoto. Nel senso che, comunque la si voglia pensare, Beppe dice lasciate stare le diatribe interne e iniziate a pensare che tra dodici mesi di vota e dovete presentarvi all’opinione pubblica con un progetto”. Lo dice il deputato M5S ed ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni di ‘Mezz’ora in più’, su Rai3. “Noi abbiamo perso molto tempo – forse per l’anno e più di reggenza dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico – e soprattuto un po’ di mordente sui territori, in termini di entusiasmo tra la nostra gente. O pensiamo a recuperare o non abbiamo nessuna possibilità, cioè avremo un partito che avrà sì il suo consenso ma che non sarà più determinante per i cittadini”, aggiunge rispondendo a un’altra domanda.

