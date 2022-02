Roma, 6 feb. (LaPresse) – “Abbiamo sicuramente un problema di leadership. Conte è arrivato ad agosto, tutti gli abbiamo chiesto di mettere a disposizione l’esperienza, la credibilità e le sue capacità: sono passati diversi mesi, siamo ancora in una fase in cui dobbiamo chiudere l’organizzazione, non siamo stati molto veloci, per la pandemia e gli altri problemi, ma siamo ancora in una fase di gestazione del progetto di Conte”. Lo dice il deputato M5S ed ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni di ‘Mezz’ora in più’, su Rai3. “Non c’è un punto di rottura né politico né personale, se non nel fatto che c’è una esigenza forte di andare al progetto politico con cui presentarci nel 2023 su cui ancora non c’è un dibattito, al nostro interno, per dire questa è la nostra linea”, aggiunge.

