Sanremo, 5 feb. (LaPresse) – “Sono felicissimo, più di quello che avrei immaginato nei miei sogni e io sono uno di quelli che di solito sogna in grande. È stata una serata indimenticabile, ai miei tempi l’avrei registrata su un Vhs per conservarla. È un lavoro pensato e costruito, i ringraziamenti li farò domani perché siamo ancora a partita in corso, ma è una festa bellissima ed è bello per tutti coloro che ci lavorano. Il ringraziamento va in particolare ai cantanti”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, commentando gli ascolti record della serata dedicata alle cover.

