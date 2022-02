Milano, 5 feb. (LaPresse) – Non si sa ancora nulla sulle condizioni di Rayan, il bambino di 5 anni caduto martedì in un pozzo profondo 32 metri in Marocco. Secondo Arab News, i soccorritori che sono entrati nel tunnel orizzontale scavato per tentare di salvarlo lo hanno raggiunto e un team medico ne ha valutato lo stato. Il bambino potrebbe essere estratto da un momento all’altro.

