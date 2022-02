Ighran (Marocco), 5 feb. (LaPresse/AP) – I soccorritori marocchini sono finalmente riusciti a tirare fuori Rayan, il bambino di 5 anni caduto in pozzo profondo dove era rimasto intrappolato per cinque giorni. Un giornalista dell’Associated Press, che si trovava sul posto, ha visto il ragazzo avvolto in una coperta gialla dopo essere emerso da un tunnel scavato appositamente per il salvataggio. I suoi genitori erano stati scortati su un’ambulanza prima che il giovanissimo emergesse. La sua situazione aveva catturato l’attenzione del mondo. Rayan è caduto in un pozzo di 32 metri (105 piedi) ed è rimasto intrappolato in una buca troppo stretta per essere raggiunta dai soccorritori in sicurezza. Le squadre di ricerca hanno usato bulldozer per scavare un fossato parallelo.

