Ighran (Marocco), 5 feb. (LaPresse/AP) – Continuano per il quarto giorno consecutivo i tentativi di salvare il bambino di 5 intrappolato in un pozzo, in Marocco, una situazione complicata dal terreno instabile. I soccorritori hanno usato una corda per inviare ossigeno e acqua al bambino, di nome Rayan, oltre a una telecamera per monitorarlo, ma sabato non hanno fornito informazioni sulle sue condizioni. Il piccolo è caduto in un pozzo di 32 metri e ora è intrappolato in una buca troppo stretta perché i soccorritori possano raggiungerla in sicurezza. Per tre giorni, le squadre di ricerca hanno usato bulldozer per scavare un fossato parallelo. Poi venerdì hanno iniziato a scavare un tunnel orizzontale per raggiungere il ragazzo intrappolato. L’agenzia di stampa marocchina MAP ha affermato che sono stati chiamati in soccorso anche esperti in ingegneria topografica. Venerdì i lavori sono stati temporaneamente sospesi per paura che il terreno circostante il pozzo potesse crollare addosso al ragazzo. personale medico, compresi gli specialisti in rianimazione, è sul posto per assistere il ragazzo una volta tirato fuori, con un elicottero pronto a trasportarlo all’ospedale più vicino.

