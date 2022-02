Roma, 5 feb. (LaPresse) – La lettera indirizzata da Luigi Di Maio a Beppe Grillo e Giuseppe Conte è “un gesto distensivo”, di chi “vuole bene al Movimento 5 Stelle”. È questo il senso della missiva del ministro degli Esteri, a quanto spiegano a LaPresse diversi parlamentari a lui vicini. Un passo per permettere un “dialogo sereno”, che allo stesso tempo mira a “valorizzare la pluralità di idee di tutte le anime del Movimento”. Questo, il titolare della Farnesina ci tiene a precisarlo nella sua lettera e – come ribadiscono diversi eletti Cinquestelle – “non ha avuto problemi a dimettersi dal Comitato di Garanzia, con l’obiettivo, però, di dare priorità a idee e temi utili a rilanciare il Movimento”. Ciò non toglie che lo stesso Di Maio sia rimasto “sorpreso dagli attacchi interni a lui indirizzati”. Attacchi che “si sono spinti anche oltre la politica, andando persino contro il rispetto della persona, tema centrale nello stesso statuto M5S”. Fonti vicine al ministro degli Esteri fanno sapere che Di Maio ha avvertito Conte e Grillo della lettera di dimissioni. E una volta divenuta pubblica la sua decisione, molti parlamentari in queste ore scrivono a Di Maio, sottolineando la “nobiltà del gesto” e ribadendo che, al contrario, “processi e gogne non dovrebbero appartenere allo stile del nuovo corso”. Tra questi diversi parlamentari che in questi giorni hanno preferito non schierarsi.

