Roma, 5 feb. (LaPresse) – “Qui si vince o si perde tutti insieme, perché siamo una comunità che si basa sulla pluralità di idee, soprattutto in questo momento difficile per il Movimento 5 Stelle, che deve però riuscire a trovare le soluzioni per difendere la dignità dei cittadini e sostenere il mondo produttivo ancora alle prese con la pandemia. Spetta poi al presidente fare la sintesi e tracciare la strada da seguire. Ma l’ascolto è importantissimo”. È quanto si legge nella lettera inviata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al presidente e al garante del M5S, Giuseppe Conte e Beppe Grillo, per rassegnare le dimissioni da componente e presidente del Comitato di garanzia dei Cinquestelle.

