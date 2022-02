Milano, 5 feb. (LaPresse) – Chi non si è vaccinato contro il Covid-19, se contrae il virus è 10 volte più soggetto a finire in ospedale rispetto ai cittadini che hanno completato la profilassi anche con la dose booster. E’ quanto emerge dal report settimanale dell’Istituto superiore di sanità diffuso questa mattina. Nel dettaglio, “il tasso di ospedalizzazione standard per età relativo alla popolazione di età superiore a 12 anni nel periodo 17 dicembre 2021-16 gennaio 2022 per i non vaccinati (348,2 ricoveri per 100.000 abitanti) – si legge nel documento – risulta circa 6 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (55,6 ricoveri per 100.000 abitanti) e circa 10 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (34,8 ricoveri per 100.000 abitanti)”, si legge nel rapporto.

