Roma, 5 feb. (LaPresse) – Cala ancora il numero delle ospedalizzazioni da Covid in Italia, dove gli attualmente ricoverati sono 18.615 (385 in meno rispetto a ieri) e i pazienti in terapia intensiva 1.411 (29 in meno rispetto a ieri, con 104 nuovi ingressi)

