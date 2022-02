Roma, 5 feb. (LaPresse) – “I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddetto centrodestra. permettetemi di usare il ‘cosiddetto’, perché alla prova dei fatti sono stato uno dei pochi a credere all’unità della coalizione, che si è sciolta come neve al sole”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento al convegno ‘Il Futuro della destra in Europa’, organizzato da Susanna Ceccardi.

