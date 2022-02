Milano, 4 feb. (LaPresse) – Sono 2.254 i medici e gli odontoiatri sospesi per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, ma in totale sono quasi 30mila, 29.972 per la precisione, quelli sotto osservazione, perché i loro nominativi sono stati segnalati dall’ultima interrogazione della Piattaforma nazionale digital green certificate: il 6,4% dei 467800 iscritti agli Albi.

